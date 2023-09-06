في نوفمبر المقبل.. انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 فريقًا، قُسموا على مستويين بحيث يكون في كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي، ويضمّ المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة: النصر، والهلال، والشباب، والاتحاد، والأهلي، وشعلة الشرقية، والرياض، والقادسية. فيما يضمّ المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى: البيرق، وجدة، ونجمة جدة، واتحاد النسور، والهمة، وصقور الغربية، وسهم، والأمل؛ حيث ستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب ابتداءًا من دور ثمن النهائي.