نادي المجد الرياضي بالقنفذة يحتفل باعتماده من الاتحاد السعودي لكرة القدم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 4:37 مساءً

احتفل نادي المجد الرياضي بالقنفذة بمناسبة اعتماده منقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشاركة في الدرجة الرابعة للأندية السعودية وثمن جهود مؤسسيه وأعضائه الداعمين ويبين حجم التكاتف بين أبناء النادي. جاء ذلك بحضور محافظ "القنفذة" محمد بن عبدالعزيز القباع، وعدد من مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ورجال الفكر والمال والإعلام والرياضة بالقنفذة بالمركز الحضاري التابع لبلدية القنفذة. وصرح رئيس نادي المجد بالقنفذة الدكتور محمد الحسني أن هذا الحدث الرياضي جاء بعد مسيرة طويلة في المجال الرياضي وجهد السنين الماضية ثمرته اعتماد الاتحادالسعودي إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم ونطمح للمزيد لرفعة اسم المحافظة وتدرج النادي بعدة مراحل سابقاً وحقق العديد من البطولات على مستوى المحافظة وخارجها. وتابع " الحسني " أن أبناء المجد قدموا الكثير من الجهد وضحوا بوقتهم من أجل رفعة النادي ونثمن جهود محافظ القنفذة محمد القباع الذي وقف ودعم وسهل وسخر الإمكانات لخدمة النادي وأيضاً رجال الأعمال والشركاء والداعمين للنادي.

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