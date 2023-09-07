"الأرصاد" تنبِّه: رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 8:33 مساءً

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد – بمشيئة الله– لأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا بالأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم. وأوضح المركز أن الحالة تشمل ينبع وبدر، وتبدأ الساعة الـ 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء. كما نبّه المركز لأتربة مثارة على والحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء.

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