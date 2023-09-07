أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات "الدوادمي العام" خلال النصف الأول من العام 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 9:05 مساءً

اختتمت إدارة التحول للخدمات الصحية بتجمع الرياض الصحي الثالث ممثلةً بمسار الطوارئ ورشة العمل التدريبية بمستشفى محافظة الدوادمي العام عضو تجمع الرياض الصحي الثالث تحت عنوان "استخدامات الموجات فوق الصوتية في حالات الإصابات والحوادث". وأوضح قائد مسار الطوارئ أن ورشة العمل التي استمرت لمدة يوم استهدفت تدريب (25) طبيباً وطبيبة بأقسام الطوارئ في كل من مختلف مستشفيات مكونات التجمع، وشملت الورشة محاضرات نظرية تناولت أهم وأدق استخدامات الموجات فوق الصوتية في قسم الطوارئ وكيفية استخدامها في تسريع تشخيص معظم الحالات الواردة إلى قسم الطوارئ، مثل حالات الحوادث للكشف على النزيف في الجهاز الهضمي والاسترواح الرئوي، وحالات كثيرة أخرى. وأضاف: بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى الدوادمي العام خلال النصف الأول من عام 2023م، من مستفيدي خدمات أقسام الطوارئ (61595) مستفيداً، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(32159) مستفيداً، كما تم إجراء (1244) عملية جراحية، و (19028) فحصاً إشعاعياً، إضافة إلى (381977) فحصاً مختبرياً، وبلغ عدد المستفيدين من أقسام التنويم (4794) مستفيداً.

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