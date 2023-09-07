انت الان تتابع بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": الكاريزما قد تكون فطرية.. ويمكن للإنسان أن يكتسبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
06 سبتمبر 2023, 9:16 مساءً
كيف تكون صاحب كاريزما؟ هذه فقرة جديدة، تنطلق الليلة بمناسبة الحلقة الأولى من الموسم الحادي عشر من برنامج (يا هلا بالعرفج). والسبب أن كثيرًا من الناس يسألون عن طريقة تكوين وبناء الشخصية، وهل هي فطرية أم مكتسبة؟ وما أنواعها؟ وهل يستطيع الإنسان أن يجمع أكثر من نوع من أنواع الكاريزما؟ وهل هي خاصة بالرجال فقط أم إن المرأة تستطيع أن تكون ذات حضور وكاريزما؟
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج فيديو بصحبة "طراد الأسمري" وهو يتحدث عن علاقته بالمشي، الذي جعله يترفع عن التفاهات، وطقوسه أثناء المشي، وملاعبته القطط.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للكاتب الصحفي "صالح الفهيد"، يوضح مدى خطورة الحرب الإعلامية.. ومن المفترض أن يُرد عليها ويُتصدى لها.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض فيها عامل المعرفة كتاب "إدارة الأولويات" للمؤلف "ستيفن كوفي"، الذي تركز فكرته على أن الإنسان لن يستفيد من وقته إلا إذا حدد أهدافه. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتب الصحفي بسام "فتيني"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، يروي الفنان والملحن طالب المري قصة أغنية "قلبي حزين"، كلمات الشاعر "فهد بن سهل".
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