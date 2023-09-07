بالفيديو .. "مدني المندق" وبمشاركة جوية يسيطر على حريق وادي "عشبة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق وبمشاركة الطيران من السيطرة على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، في مساحاتٍ ذات غطاء نباتي كثيف يقدّر بآلاف الأمتار، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا.

وكان الحريق قد اندلع في الموقع صباح اليوم، إذ استنفرت فرق الدفاع المدني وبمشاركة الفرق ذات العلاقة والمتطوعين حتى نجحت في السيطرة عليه بعد ساعات من اندلاعه والذي اقتصر على بعض الأضرار المادية دون خسارة في الأرواح.

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