شكرا لقرائتكم أسماء الفائزين بجوائز الـ4 ملايين ريال في مسابقة القرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، التي عُقدت في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة 9- 21 صفر 1445هـ، بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولة، تنافسوا على فروع المسابقة الخمسة، ويبلغ إجمالي الجوائز 4.000.000 ريال.

أسماء الفائزين

وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول أيوب بن عبدالعزيز الوهيبي من المملكة العربية السعودية وحصل على مبلغ 500.000 ريال، وبالمركز الثاني سعد بن سعدي سليم من الجزائر وحصل على مبلغ 450.000 ريال، وبالمركز الثالث أبو الحسن حسن نجم من تشاد وحصل على مبلغ 400.000 ريال.

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وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول عمار بن سالم الشهري من المملكة العربية السعودية وحصل على مبلغ 300.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني محمد بن عدنان العمري من البحرين وحصل على مبلغ 275.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث عبدالعزيز بن مالك أطلي من سوريا وحصل على مبلغ 250.000 ريال.

وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول محمد بن إبراهيم محمد من الصومال وحصل على مبلغ 200.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني شعيب بن محمد حسن من السويد وحصل على مبلغ 190.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث فيصل أحمد من بنجلاديش وحصل على مبلغ 180.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع محمد مفيد العزة من إندونيسيا وحصل على 170.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس سراج الدين معمر كندي من ليبيا وحصل على 160.000 ريال.

وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول محمد غاي من السنغال وحصل على مبلغ 150.000 ريال، وبالمركز الثاني حاتم عبدالحميد فلاح من ليبيا وحصل على مبلغ 140.000 ريال، وبالمركز الثالث ياسين عبدالرحمن من أوغندا وحصل على مبلغ 130.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع مشفق الرحمن من بنجلاديش وحصل على مبلغ 120.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس عبدالقادر يوسف محمد من الصومال وحصل على مبلغ 110.000 ريال.

فيما فاز في الفرع الخامس بالمركز الأول إلياس عبدو من دولة لاريونيون وحصل على مبلغ 65.000 ريال، والمركز الثاني إبراهيم شهبندري من الهند وحصل على مبلغ 60.000 ريال، والمركز الثالث مروان بن شلال من هولندا وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع مصطفى سنانوفيتش من البوسنة والهرسك وحصل على مبلغ 50.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس حاسب أمر الله من مقدونيا الشمالية وحصل على مبلغ 45.000 ريال.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمستوى الأبناء المشاركين في الجائزة، وتمكُّن حفظ القرآن الكريم في صدروهم، وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء والتفسير، منوهًا بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدمًا التهنئة للفائزين ولمرافقيهم بهذا التفوق والإنجاز، موصيًا لهم بالعمل على هذا الكتاب العظيم، والدعاء لخادم الحرمين الشريفين الذي يرعى هذه المسابقة الدولية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم بالقرآن الكريم وأهله.