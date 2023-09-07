شكرا لقرائتكم 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة مراعاة 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة.

الوجبات الدسمة

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس، أن تلك الضوابط تتضمن الابتعاد عن الوجبات الدسمة وتناول كمية كافية من السوائل.

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رياضة المشي

وتتضمن تلك الضوابط، ممارسة رياضة المشي في الأيام التي تسبق العمرة، وتناول الأدوية الطبية في موعدها، وترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاستحمام بماء دافئ قبل القدوم إلى المسجد الحرام، وأخذ قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق العمرة.