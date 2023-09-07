"الغذاء والدواء" توضح 4 طرق لحفظ التمور ومنتجاتها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 5:35 صباحاً

استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أبرز منتجات التمور؛ مشيرة إلى أنه يمكن حفظ التمور ومنتجاتها بـ4 طرق، تشمل "التجميد، والتبريد، والتجفيف، والكبس". وأوضحت الهيئة أن المنتجات المحتوية على التمور تتنوع باختلاف طرق تحضيرها، ومنها "دبس التمر"، وهو سائل مكثف مستخلص من التمر بعد فصله عن الألياف والنوى والأقماع، ويُستخلص بالكبس أو العصر أو السلق، وأيضًا "فركتوز التمر"، وهو محلول مائي يميل للون الأصفر ويُحضّر باستخلاص الفركتوز من التمر أو دبس التمر. وأضافت أن منتجات التمور تشمل أيضًا "عجينة التمر" وتُحَضّر من التمر المغسول منزوع النوى والأقماع، وتدخل في تصنيع البسكويت والحلويات والمعجنات والمثلجات وقد تُخلط بالمكسرات، إلى جانب "مسحوق التمر" ويُحَضّر بطحن التمر المجفف منزوع النوى والأقماع ويباع على شكل مسحوق أو بعد تشكيله على هيئة رقائق.

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