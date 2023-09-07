المستشار قطان يلتقي وزيرة خارجية كوت ديفوار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 5:37 صباحاً

الْتقى المستشار في الديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار، كانديا كاميسوكو كامار. وثمّن في بداية اللقاء ما أبدته وزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار، من تأكيد دعم حكومة بلادها لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي.

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