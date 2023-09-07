"الحياة الفطرية": "حميراء شائعة" زائر شتوي نادر مسموح بصيده بهذه الوسيلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 6:00 صباحاً

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن طائر "حميراء شائعة"، هو طائر مهاجر عابر شائع وزائر شتوي نادر للمملكة، يفضل عادة مناطق الأشجار الكثيفة وأطراف الوديان المشجرة وهو من الطيور المسموح بصيدها في المملكة خلال موسم الصيد. وأوضح المركز، عبر حسابه على "إكس"، أن وسيلة الصيد المسموح بها صيد "حميراء شائعة" هي الساكتون الهوائي؛ مشيرًا إلى أن فترة صيده تكون من 1/ 9/ 2023م إلى 30/ 11/ 2023م. وبيّن أنه يتغذى على الحشرات واليرقات الصغيرة والعناكب.

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