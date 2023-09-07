انت الان تتابع #خلي_عندك_دم.. "الصحة": ساعد جسمك على امتصاص الحديد بهذا الفيتامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة، أهمية الحرص على تناول الأغذية الغنية بفيتامين (سي) لتحقيق امتصاص فاعل للأطعمة الغنية بالحديد.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس"، "تويتر" سابقًا: "لو كنت تتناول أطعمة غنية بالحديد، #خلي_عندك_دم وساعد جسمك يمتصه أسرع بأغذية غنية بفيتامين سي (ج)".

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