انت الان تتابع السعودي الألماني الصحية تطلق «سياسة ضمان استرداد الأموال» في جميع منشآتها بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 7:41 صباحاً

أطلقت السعودي الألماني الصحية، إحدى مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سياسة ضمان استرداد الأموال» الجديدة. وتعكس هذه المبادرة التزام المجموعة بضمان رضا العملاء، تجسيداً لرسالة السعودي الألماني الصحية المؤسَّسية "نرعاكم كأهالينا". ويتيح البرنامج للعملاء الاستفادة من الاسترداد النقدي على فواتير كل خدمة لا تنال رضاهم وفق الشروط والأحكام. وبموجب هذه السياسة، تهدف السعودي الألماني الصحية إلى تحسين خدماتها، وتطوير بيئة منتجة تتميّز بأعلى مستويات الأداء، وتعزيز الثقة لدى المرضى من خلال تقديم عمليات تشغيلية تتسم بالشفافية. وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "تجسّد «سياسة ضمان استرداد الأموال» التزام المجموعة بشعارها "نرعاكم كأهالينا". وفي ضوء هذه المبادرة، نؤمن أن التركيز على الحفاظ على جودة خدماتنا يترك انطباعاً أكثر أهمية لدى العملاء من احتمالية استرداد الأموال. وتُعدّ سياسة ضمان استرداد النقود خير دليل على ثقتنا بجودة خدماتنا. ويُساعدنا ذلك علىتعزيز الثقة بعلامتنا التجارية، والتزامنا بتقديم رعاية صحيّةعالمية المستوى. وتؤكّد المجموعة على التزامها الراسخ بالارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية ضمن المجتمعات التي تتواجد فيها في المنطقة". وأصبحت سياسة ضمان استرداد الأموال متاحة في جميع مرافق السعودي الألماني الصحية بالمملكة العربية السعودية. ويعدّ البرنامج الجديد دليلاً على جهود السعودي الألماني الصحية الدؤوبة لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المميزة عبر مرافقهاومنشآتها، حيث عملت على تطوير سياسات الضمان المُقدّمة للعملاء، لضمان الكفاءة والتميز في جميع الخدمات.

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