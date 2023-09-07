انت الان تتابع 10 مرات يوميًّا بمساحة 80 ألف م2.. "الحرمين" تبرز "غسل صحن المطاف" بالأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 7:44 صباحاً

أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تعظيمًا لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة وخدمة للمعتمرين والزائرين، تعمل الهيئة على تهيئة البيئة المناسبة لضيوف الحرمين؛ مشيرة إلى الجهود المقدمة عبر خدمة غسل صحن المطاف. وأوضحت الهيئة أنها تسخّر من أجل تحقيق هدف غسل صحن المطاف في المرة الواحدة، 200 عامل نظافة، و200 لتر مكعب من المنظفات والمعقمات؛ مشيرة إلى أن مدة الغسيل للمرة الواحدة من 15 إلى 20 دقيقة. وبيّنت أن العدد 10 هو عدد مرات للغسل يوميًّا؛ فيما تُقَدر مساحة الغسيل بـ80870م2 م؛ فيما تسير حركة الغسيل باتجاه حركة الطواف.

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