"هلال الطائف" يباشر 6153 بلاغاً خلال أغسطس الماضي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 7:45 صباحاً

كشفت هيئة الهلال الأحمر بالطائف عن إحصائية الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية بالمحافظة خلال شهر أغسطس من عام 2023 والتي بلغ عددها 6153 حالة إسعافية . وسجلت هيئة الهلال الأحمر بالطائف ارتفاعًا في عدد الحالات المَرَضية التي باشرتها خلال شهر أغسطس، بلغ عددها 4739 تنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وأمراض باردة، فيما جاء عدد الحالات الناتجة عن الحوادث 1414 ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة، وأسهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على الأرواح. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الحالات عامة تنوعت ما بين حالات مَرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة. ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود حالة إسعافية فيجب المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة.

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