انت الان تتابع هل ستحدث مفاجأة وينضم "صلاح" للاتحاد؟ صحفي بريطاني يحسم الجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
07 سبتمبر 2023, 7:56 صباحاً
كشف الصحفي البريطاني "جيمس بيرس" عن ما إذا كان هناك احتمالية لحدوث مفاجأة خلال الساعات المقبلة حول انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى الاتحاد.
وقال بيرس خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية": لا أتوقع حدوث أي مفاجأة في هذا الأمر، القصة انتهت ومحمد صلاح مستمر مع ليفربول هذا الموسم.
وأضاف الصحفي الذي يعمل في "ذا أثليتيك": أكد لي مسؤولون في ليفربول أن الأمر بالفعل انتهى، وليس هناك فرصة لمغادرة صلاح إلى الدوري السعودي في الوقت المتبقي من الميركاتو الصيفي.
وشدد على أن النادي الإنجليزي ما زال متمسكًا باللاعب المصري؛ لما له من أهمية كبيرة للفريق، وكل مشجعي ليفربول يَعُدون الساعات حتى إغلاق سوق الانتقالات السعودي، لضمان استمرار صلاح مع الفريق.
ونفى الصحفي البريطاني صحة جميع الأرقام الضخمة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضم صلاح؛ مشددًا على أنها مجرد تكهنات وليست عروضًا رسمية؛ لافتًا إلى أن المبلغ المعروض حوالى 100 مليون إسترليني وارتفع لـ250 مليون إسترليني خلال الأيام الأخيرة.
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