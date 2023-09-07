شاهد.. اللوحات الإرشادية للطرق في المدينة المنورة تتزين بخط "المدينة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 8:19 صباحاً

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عن مبادرتها الجديدة الخاصة بتكريس الهوية البصرية الخاصة للمنطقة باعتماد الخط العربي الحجازي القديم المعروف بخط المدينة، في اللوحات الإرشادية للطرق بالمدينة المنورة. وتزينت اللوحات الإرشادية للطرق في المدينة بخط المدينة الذي يمثل أحد مكونات الهوية البصرية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعكس ذلك ملامح الإرث الحضاري والبعد الثقافي لحاضنة ثاني الحرمين الشريفين. ويمثل هذا التوجه لتعزيز الهوية البصرية للمدينة عبر مخزونها الحضاري والتاريخي باستخدام هذا النوع من الخطوط، امتدادًا لتدشين الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في مايو 2018، "خط المدينة" الإلكتروني، وهو الخط الذي يحمل السمات والخصائص المنبثقة من الخط الحجازي القديم.

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