انت الان تتابع "توقيت لا تقديس".. "الزعاق": بيئة العرب أجبرتهم على الإلمام بالنجوم ومواسمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 8:26 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن العرب سكان صحراء واسعة ومتشابهة المعالم وذات حرارة عالية في الصيف وبرودة شديدة بالشتاء. وأضاف "الزعاق" أن هذه البيئة أجبرتهم على أن يكونوا ملمّين بالنجوم والمواسم، وهم أهل تنقل وترحال، وتنقلاتهم مرتبطة بالنجوم، وزراعتهم منوطة بالمواسم، والنجوم والمواسم مرتكزات علم الفلك التوقيتي، فعلاقتهم بالنجوم هي علاقة توقيت وليست تقديسًا كحال الأمم الأخرى. وتابع، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن حساب الفلك بنجم الثريا مركب يحفظ له، ويحرص له الفلاح والطبيب، فإذا صرت بحساب الثريا جاهلًا ترى لها من بين النجوم "رقيب". ولفت إلى أن العرب في ترحالهم وتنقلاتهم وأسفارهم يستخدمون مواقع النجوم؛ لمعرفة الجهات، ويسافرون ليلًا؛ لاتقاء حرارة الشمس، وأغلب أسفارهم في المواسم المعتدلة "الربيع والخريف".

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