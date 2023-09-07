انت الان تتابع كادت تودي بحياته.. 6 ساعات جراحية تنقذ شابًّا من "براثن آلة حادة" بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 8:31 صباحاً

أجرى أطباء الطوارئ في منطقة جازان تدخلًا جراحيًّا عاجلًا لإنقاذ حياة شاب تَعرض لإصابة بآلة حادة كادت تودي بحياته في عملية استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد. وأكدت "الصحة" في جازان، أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى صامطة العام بجازان نتيجة إصابته بحادث مصنعي مع إحدى الآلات الميكانيكية، أدى إلى تعرضه لتهتك بالغ في أنسجة الرأس والرقبة وعدم استقرار مجرى التنفس؛ مما يمثل تهديدًا مباشرًا للحياة؛ تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وتزويده بأنبوب للتنفس، ونقله على الفور لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان للحاجة الماسة لعدد من التخصصات الطبية والرعاية المركزية المطلوبة لمثل هذه الحالات. وقال الفريق المعالج: "بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية والمخبرية تم إدخال المصاب لغرفة العمليات بسبب وجود انفصال تام بين الحنجرة والقصبة الهوائية وانفصال شبه تام بين البلعوم والمريء وانقطاع أعصاب الحبال الصوتية وكسور متعددة، وانفصال في فقرات العنق وكسور في غضاريف الحنجرة، بالإضافة إلى نزيف في الرقبة وكسور أخرى متفرقة في الجسم ". وأوضح الفريق أنه تم خلال العملية، عمل استكشاف للرقبة، وإصلاح مؤقت لتهتكات بالغة في الحنجرة والبلعوم، وفصل القصبة الهوائية عن المريء، وتوصيل طرفها بالجلد الخارجي للرقبة؛ لإنشاء طريقة مستقرة وآمنة للتنفس، وتثبيت كسور الفقرات العنقية الثالثة، واستئصال كامل للحنجرة وإعادة ترميم البلعوم والمريء، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، ليتم نقله لقسم العناية المركزة لحين استقرار الحالة وتلقي الخدمة العلاجية من الأطباء والتمريض. وأشار إلى أنه بعد استقرار الحالة وعودة التنفس للوضع الطبيعي تم نقله لغرف التنويم لإكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي وخروجه من المستشفى بالسلامة بإذن الله.

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