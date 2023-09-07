"أمانة جدة" تُصادر 524 طن خضار وفاكهة بـ16 بلدية فرعية خلال أغسطس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 8:32 صباحاً

صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 524 طنًا من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة، في نطاق 16 بلدية فرعية، ضمن جهودها الرقابية الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال شهر أغسطس الماضي من مصادرة وإتلاف 126 عربة عشوائية، وأزالت 478 بسطة في مواقع متفرقة، مبيّنةً أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سُلّمت للجمعيات الخيرية. وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين، حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنةً تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.

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