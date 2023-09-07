انت الان تتابع دفَع حياته ثمنًا لتأخره عن وسيلة مواصلات.. شاهد "فيديو العبّارة المؤلم" من اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشف فيديو مؤلم تداولته وسائل إعلام يونانية، الأربعاء، عن غرق شاب بعد أن دفعه طاقم عبّارة كانت على وشك مغادرة ميناء بيرايوس القريب من العاصمة أثينا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث، أمس الثلاثاء، بينما كانت العبّارة "بلو هورايزون" على وشك مغادرة ميناء بيرايوس إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت.

ويُظهر فيديو محاولة راكب الصعود على متن العبارة من خلال منصة الصعود؛ فيما يحاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك، ثم يدفعانه، ويسقط في المياه ما بين منصة الصعود والرصيف.

كما يُظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الضحية أنتونيس كاريوتيس (36 عامًا)، وقد ابتلعته المياه حيث اختفى أثره تمامًا بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه بسبب مراوح العبارة على ما يبدو؛ حسب "العربية. نت".

وقد تم العثور على الضحية لاحقًا، والقبض على قبطان العبارة وأفراد طاقمها؛ على أن يتم تقديمهم للمحاكمة.

ويبدو من الموقف أن الضحية ربما لم تكن لديه تذكرة للصعود، أو تأخر عن موعد المغادرة.