انت الان تتابع أندية سعودية تراقب وتستهدف التعاقد مع سيرجيو أوليفيرا لاعب غلطة سراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 9:00 صباحاً

كشف موقع "ajansspor" التركي عن استهداف العديد من الأندية السعودية، ضم البرتغالي سيرجيو أوليفيرا، لاعب غلطة سراي التركي، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري. وأفاد الموقع التركي بأن اللاعب البرتغالي الْتقى بمسؤولين من السعودية، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال هذا الموسم. وشدد الموقع على أن أوليفيرا، سيذهب إلى المملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أن اللاعب البرتغالي يُجرِي محادثات مع عدة أندية سعودية. وقد انضم سيرجيو أوليفيرا البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف غلطة سراي، في 2022، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2018. وسبَق للاعب البرتغالي اللعب للعديد من الأندية مثل: بورتو، بيرا مار (إعارة)، نانت (إعارة)، باوك (إعارة)، روما (إعارة).

كانت هذه تفاصيل خبر أندية سعودية تراقب وتستهدف التعاقد مع سيرجيو أوليفيرا لاعب غلطة سراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.