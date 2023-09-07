شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫02411 مقابل الريال الواحد 0٫24850

الدولار: 3٫75099 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫97921

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74247

دينار أردني: 5٫29732 مقابل الريال الواحد 0٫18878

دينار كويتي: 12٫15950 مقابل الريال الواحد 0٫08224

الريال القطري:1٫03021 مقابل الريال الواحد 0٫97068

الدرهم المغربي:0٫36823 مقابل الريال الواحد 2٫71569

الجنيه المصري:0٫12128 مقابل الريال الواحد 8٫24429