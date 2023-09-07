شكرا لقرائتكم الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

الأنشطة غير النفطية

وأفادت نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

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الناتج المحلي الإجمالي

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

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