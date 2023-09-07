شكرا لقرائتكم السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الكاتب والإعلامي عبدالله الحسني إن الحراك الثقافي الذي تشهده السعودية هو تأكيد على الرؤى والأهداف التي وضعتها الوزارة من حيث العمل على أن تزدهر المملكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، لتثري نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف الكاتب، في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الاحتفاء بالمُنجَز”، أن السعودية تشجع الحوار الثقافي مع العالم، موضحا أن استمرار مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التي أطلقتها وزارة الثقافة قبل أعوام وهذا الاحتشاد في هذا العرس الثقافي هو أحد تجليّات هذا الحراك في وطن قيادته جعلت الثقافة في قلب اهتماماتها… وإلى نص المقال:

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مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية

استمرار مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التي أطلقتها وزارة الثقافة قبل أعوام؛ يؤكّد النهج الاحتفائي بالإبداع، وبالإيمان العميق به كقيمة فارقة، كما أنه يشكّل ملمحاً مهمّاً لصورة الواقع الثقافي الذي تعيشه بلادنا من تحوّل وطني تاريخي، هو إحدى ثمرات الرؤية الطموحة التي دشّنت تاريخاً جديداً يضع المملكة في مكانها التاريخي والحضاري والإنساني الذي يليق بها.

وحين أعلنت الوزارة الجائزة فقد كانت منطلقة من رؤية وقناعة عميقتين؛ وهي ضرورة تكريس الثقافة كنمط حياة، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الثقافية العربية والعالمية، وكذلك دعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الجوائز الثقافية الوطنية التي تحتفي -وبشمولية لافتة- بإنجازات الأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية.

تشجيع المحتوى والإنتاج الثقافي المتميز

وتهدف إلى تشجيع المحتوى والإنتاج الثقافي المتميز، لخدمة جميع المسارات ضمن القطاعات الثقافية الستة عشر في الوزارة، ولا يقف هذا الاحتفاء عند حدود الجوائز العينية، وإنما أعلنت بأنها ستقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي للفائزين، والمتمثل في احتواء الإنتاج الثقافي للفائز، والاحتفاء به إعلامياً ومجتمعياً، ومنحه التمثيل الشرفي للقطاع الثقافي الذي حصل على جائزته في فعاليات ومناسبات داخل المملكة وخارجها.

بعد غد نحن على موعد مع هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يُتوّج برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث يتم الاحتفاء بالمنجزات الثقافية السعودية عبر تكريم رموزها وإنجازاتهم الفارقة في القطاعات الثقافية كافة.

السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة

إن الحراك الثقافي الذي تشهده بلادنا هو تأكيد على الرؤى والأهداف التي وضعتها الوزارة من حيث العمل على أن تزدهر المملكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، لتثري نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتشجع الحوار الثقافي مع العالم. وهذا الاحتشاد في هذا العرس الثقافي هو أحد تجليّات هذا الحراك في وطن قيادته جعلت الثقافة في قلب اهتماماتها.