شكرا لقرائتكم الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م, وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

الأنشطة غير النفطية

وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

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الأنشطة النفطية

فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.

الإصلاحات الاقتصادية

ويؤكد المراقبون، أن الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق، كانت لها إسهامات مُباشرة في استمرار نمو الاقتصاد السعودي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال Q2 لعام 2022 نموًا بنسبة 1.2 %.

الأنشطة الحكومية

وتساهم الأنشطة الحكومية في مختلف مجالاتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية وحققت خلال Q2 لعام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (2.3٪) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

متانة وقوة الاقتصاد

ويؤكد الخبراء، أن تحقيق السعودية نموًا إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني تأكيد لمتانة وقوة اقتصادها ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030 وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.