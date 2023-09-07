انت الان تتابع الاتحاد يظفر بخدمات البرازيلي لويس فيليبي.. لمدة 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 2:50 مساءً

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الخميس، تعاقدَه مع مع البرازيلي لويس فيليبي لمدة 3 أعوام، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني؛ لتعزيز خط الدفاع. ونشر النادي الجدّاوي مقطع فيديو للمدافع البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا خلال مباريات سابقة، وكتب عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لويس فيليبي لاعبًا للاتحاد". وأصبح البرازيلي لويس فيليبي خامس لاعب أجنبي ينضمّ إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مواطنه فابينيو، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما، نجولو كانتي، والبرتغالي جوتا.

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