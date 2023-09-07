خلفًا للبريكان.. "دجانيني" يقود هجوم الفتح حتى 2025

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محمد بن مسعود - الدمام - قال نادي الفتح، اليوم الخميس: إنه تعاقد مع لاعب الرأس الأخضري دجانيني تفاريس؛ لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025؛ وفقًا لما كشفه النادي.

واحتفى النادي الأحسائي بصفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وكتب: "كل اللي راح قادرين نجيب مكانه.. دجانيني فتحاوي"؛ في إشارة إلى أن التعاقد مع المهاجم الرأس الأخضري يأتي تعويضًا لرحيل فراس البريكان هدّاف الفريق الذي انتقل إلى صفوف الأهلي.

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