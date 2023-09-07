انت الان تتابع بحضور مراقبي ومنسقي مباريات الموسم الجديد.. إدارة المراقبين والمنسقين تقيم ورشة عمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أقامت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورشة عمل بحضور مراقبي ومنسقي مباريات الموسم الجديد 2023-2024، وذلك على مدى 4 أيام، حيث أقيمت في مدينة الرياض يومي 29-30 أغسطس الماضي فيما أقيمت في جدة يومي 1-2 سبتمبر الجاري.

وقدم ورشة العمل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف على إدارة المراقبين والمنسقين معيض الشهري، حيث تم استعراض واجبات مراقب المباراة وصفاته ومهامه، وتم شرح آلية العمل على النظام الإلكتروني MY SAFF للمراقبين وكيفية التجهيز للمباراة من خلاله.

وشهدت ورشة العمل اختبارات لكافة المراقبين تضمنت العديد من الحالات، كما اشتمل الاختبار على عرض حالات يقوم فيها المراقب بكتابة وصفه للحالة من خلال تقرير المباراة وعدد من الجوانب التي تخُص عمل المراقب.

وشاركت لجنة الرقابة على المنشطات في ورشة العمل، حيث قدم محمد البهلال بعض النقاط المتعلقة بعمل ممثلي الرقابة على المنشطات في الملاعب، حيث تم التأكيد على أهمية تعاون المراقب مع ممثلي الرقابة على المنشطات وتسهيل مهمتهم.

من جانبه قال الشهري إن مثل هذه الورش تستهدف رفع مستوى كفاءة مراقبي ومنسقي المباريات، مؤكدًا على أهمية دورهم الإداري خلال المباراة، ومتمنيًا التوفيق لكافة المراقبين والمنسقين.