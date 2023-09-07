وزير الخارجية يبحث سبلَ تعزيز مسيرة التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في اجتماع الدورة السابعة والخمسين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع بحثُ سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بما يحقّق تطلُّعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، فيما استعرض الوزراء مستجدّات الأوضاع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطوُّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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