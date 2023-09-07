رحلات الطيران من وإلى السعودية تتصدّر قائمةَ أكثر 10 مسارات عالمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 4:49 مساءً

استحوذت المملكةُ العربية السعودية على الصدارة في عدّة مسارات دولية في قائمة أكثر 10 مسارات دولية ازدحامًا؛ وفقًا لبيانات مؤسسة "OAG" الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران. وأظهرت البياناتُ تصدُّرَ رحلات الطيران بين جدة والقاهرة في المنطقة العربية وأفريقيا، وجاءت الرياض - القاهرة في المرتبة الثانية، والكويت - القاهرة في المرتبة الثالثة. وأشارت البيانات إلى أن رحلات جدة - القاهرة وبالعكس حلّت في المرتبة الثانية كأكثر المسارات العالمية ازدحامًا في شهر أغسطس الماضي، بفارق ضئيل عن مسار هونغ كونغ - تايبيه. وجاء مسار الرياض - دبي في المرتبة الثامنة عالميًّا بفارق 6500 مقعد عن المسار الشهير نيويورك - لندن الذي حلّ في المرتبة السابعة عالميًّا.

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