شكرا لقرائتكم توضيح بشأن التقديم على حج 1445 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة أن التقديم في موسم الحج لعام 1445 سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

موعد التقديم على حج 1445هـ

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة عبر منصة “إكس” على سؤال حول موعد التقديم على حج 1445هـ.

قد يهمّك أيضاً

وقالت العناية بالمستفيدين “كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1445هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة الموقع الإلكتروني: (هنا)، وحساب تويتر: @HajMinistry”.

الاستعداد المبكر لحج 1445

وفي وقت سابق، كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن المخطط الزمني لآلية حج 1445 هـ، والذي بدأت خطواته بالفعل من خلال تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب الحجاج وتحديد حصصهم من كل دولة.

وقال الربيعة إنه تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج لـ موسم الحج القادم، والتي تتضمن حصص كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، وذلك للاستعداد المبكر لحج العام القادم.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر يوم 15 شعبان لعام 1445 الموافق 25 فبراير 2023.