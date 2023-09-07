شكرا لقرائتكم سكني يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر منذ بداية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج “سكني” أنه أتاح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف المناطق.

الأراضي المطروحة

وأوضح البرنامج، أنه تم إتاحة (1527) قطعة أرض بمنطقة الرياض، و(3982) قطعة أرض بمنطقة مكة المكرمة، و(1297) قطعة أرض بالمنطقة الشرقية، و(651) قطعة أرض بمنطقة القصيم، إضافة إلى (259) بمنطقة الحدود الشمالية.

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كما أتاح البرنامج (182) قطعة أرض في منطقة الجوف، و(122) قطعة في نجران، وفي منطقة حائل (242) قطعة أرض، إضافة إلى (118) قطعة أرض أخرى في مناطق المدينة المنورة والباحة.

خطوات حجز قطعة أرض

ولفت البرنامج إلى أن خطوات حجز قطعة أرض عبر موقع وتطبيق سكني تتمثل في:

1- تسجيل الدخول عبر موقع سكني والتأكد من الاستحقاق.

2- البحث عن المخطط حسب المنطقة.

3- اختيار قطعة الأرض وحجزها.

4- توقيع العقد الإلكتروني.

5- رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز.