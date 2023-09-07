شكرا لقرائتكم غرامة 100 ألف ريال عقوبة من يخالف أحكام نظام البيانات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، لافتة إلى أن المنظم السعودي عزز هذه الحماية من خلال نصه على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقل، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه.

عقوبة مخالفة نظام البيانات التجارية

وأضافت النيابة العامة أن من يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

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وأشارت إلى أنه يعاقب من يخالف أحكام نظام البيانات التجارية بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي وحالة العودة تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.