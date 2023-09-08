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الأرصاد: شبورة مائية وضباب على عسير والشرقية ومكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون البرتقالي على 3 مناطق بالسعودية بشأن حال الطقس المتوقعة غدًا.

تفاصيل الحالة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد كل من منطقة عسير، والشرقية، ومكة المكرمة، شبورة مائية “ضباب خفيف”، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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أمطار من السبت للأربعاء

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

 

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