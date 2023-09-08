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القبض على شخصين روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة بمكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على شخصين بمكة المكرمة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ترويج حشيش وأقراص

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.

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الإجراء المتخذ

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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