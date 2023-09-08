شكرا لقرائتكم القبض على شخصين روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على شخصين بمكة المكرمة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ترويج حشيش وأقراص

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.

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الإجراء المتخذ

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.