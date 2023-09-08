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الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي مكة المكرمة من موجة حارة متوقعة غدًا الجمعة.

طقس مكة المكرمة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر، على منطقة مكة المكرمة، عبر منشور بمنصة إكس.

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وتوقع مركز الأرصاد ان تشهد مكة المكرمة موجة حارة، وقد تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

أمطار من السبت للأربعاء

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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