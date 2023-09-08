الارشيف / اخبار السعوديه

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني خاص بمنتجات أبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني خاص بمنتجات أبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات أبل.

تهديد أمني عالي الخطورة

وشدد المركز على ضرورة إجراء عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات أبل.

قد يهمّك أيضاً

الظهور الأول لـ عبدالله المعيوف في تدريبات الاتحاد
نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

التهديدات الأمنية

أوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ تعليمات برمجية.

وأوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها –اضغط هنا-.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا