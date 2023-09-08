شكرا لقرائتكم تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني خاص بمنتجات أبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات أبل.

تهديد أمني عالي الخطورة

وشدد المركز على ضرورة إجراء عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات أبل.

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التهديدات الأمنية

أوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ تعليمات برمجية.

وأوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها –اضغط هنا-.