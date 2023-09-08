آل مجثل" مديراً لزراعة عسير و "سيف" نائباً

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محمد بن مسعود - الدمام - تقرر تعيين المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، فيما تم تعيين المهندس علي بن سيف القحطاني نائباً له.

جاء ذلك بناءً على خبراتهما وكفاءتهم العالية في المجال البيئي والزراعي، حيث الخليج 365 لهما العمل في عدة مناصب قيادية في الوزارة.

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