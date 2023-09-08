انت الان تتابع قد تصل إلى 48 درجة.. "الأرصاد" ينبّه من موجة حارّة على بدر والعيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، من موجة حارة على محافظتَي بدر والعيص، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في درجات الحرارة لتراوح بين 47 و48 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الحالة التي ستبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 5 عصر اليوم.

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