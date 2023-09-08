انت الان تتابع "التعاون الإسلامي" تدين هجومَيْن إرهابيَّيْن في مالي وتعزي أسر الضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 10:15 صباحاً

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للهجومَيْن الإرهابيَّيْن اللذيْن وقعا أمس في جمهورية مالي، استهدف أحدهما "زورق تمبكتو" في نهر النيجر، والآخر موقعاً للجيش في بامبا بمنطقة غاو، وأسفر الهجومان عن مقتل وجرح عشرات المدنيين والعسكريين. وعبّرت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي وشعبها. وأكّدت موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي ضدّ الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وجدّدت دعمها الكامل لكل الجهود لمكافحته وضمان الأمن والاستقرار في جمهورية مالي ومنطقة الساحل.

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تدين هجومَيْن إرهابيَّيْن في مالي وتعزي أسر الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.