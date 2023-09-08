انت الان تتابع "الأرصاد" ينبّه من أتربة مثارة على المدينة المنوّرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: خيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد، بدأت الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" ينبّه من أتربة مثارة على المدينة المنوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.