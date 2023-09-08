"المدني" تدعو إلى الحيطة من استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 10:55 صباحاً

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل. وأوضحت "المدني"، أن منطقة مكة المكرّمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدّسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق: عسير وجازان والباحة. وأشار إلى أنه يُتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة لتشمل العاصمة المقدّسة والجموم والكامل، ومنطقة المدينة المنوّرة، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرّمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومنطقة نجران.

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