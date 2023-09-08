الفتح يعلن رحيل لاعبه الإسباني فران فيلث

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 11:57 صباحاً

أعلن نادي الفتح اليوم الجمعة، رحيل المدافع الإسباني فران فيلث عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال النادي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس): "الفتح يوافق على انتقال الإسباني فران فيلث لنادي أريس اليوناني، ويقدم شكره وتقديره للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق". يشار أن فران فيلث انضم في يوليو عام 2022 لصفوف الفتح قادمًا من فريق باناثانيكوس اليوناني بعقد يمتد لمدة موسمين قبل أن تبدي الإدارة موافقتها على رحيله إلى الدوري اليوناني. ولعب صاحب الـ32 عاماً مع الفتح 23 مباراة في الموسم الماضي، بواقع 21 مباراة في دوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة، كما خاض مواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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