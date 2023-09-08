انت الان تتابع شاهد.. سقوط مفاجئ يضع مذيعاً في ورطة بالباحة.. بث مباشر والتعامل احترافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فوجئ مذيع قناة الإخبارية بمنطقة الباحة، أثناء استضافة أحد المسؤولين في بث مباشر بسقوط لوحة ترحيبية تعريفية على رأسيهما، دون أن يصابا بأذى.

وفي التفاصيل، أثناء استضافة مراسل قناة الإخبارية في منطقة الباحة، أحمد البرتاوي، أمس الأول، في بثٍ مباشر لبرنامج "اليوم"، لمدير قسم الغابات الداخلية والمشرف على أعمال الأمن والحماية بمنطقة الباحة، محمد سعيد الزهراني للحديث عن أول فرع من نوعه على مستوى المملكة للإدارة العامة للغابات، أسقط الهواء اللوحة الترحيبية والتعريفية التي خلفهما، ولقربهما من اللوحة فقد تمكنا من تدارك الوضع وتثبيت اللوحة.

فيما استعاد "البرتاوي" إدارة اللقاء بجدارة واحترافية برغم مفاجأة الحدث وتشتت أفكاره، فيما فتحت حادثة السقوط لرواد مواقع التواصل الكثير من التصاميم والتعليقات الفكاهية والطريفة حول الحدث النادر حدوثه على الشاشات.

وكان قد دُشن فرع الإدارة العامة للغابات بمنطقة ⁧‫الباحة‬⁩ "كأول فرع من نوعه على مستوى المملكة" بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد بن عبداللهالعبدالقادر، وذلك بالتزامن مع إطلاق ورشة عمل حصر الغابات الوطنية.