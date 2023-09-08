انت الان تتابع "فيفا" الأندية السعودية تحتلّ المركزَ الثاني في الإنفاق بالميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تقرير، أن سوق انتقالات الصيفية سجلت رقمًا قياسيًّا في الإنفاق قدره 7.36 مليار دولار أمريكي.

واحتلّت أنديةُ الدوري السعودي لكرة القدم المركزَ الثاني عالميًّا في الإنفاق على اللاعبين الجدد خلال الفترة الصيفية، خلف أندية الدوري الإنجليزي؛ وفقًا للاتحاد الدولي للعبة فيفا، الجمعة.

وبلغ إجمالي إنفاق الأندية السعودية 875.4 مليون دولار أمريكي، وراء إنجلترا "1.98 مليار"، متفوقة على فرنسا "859.7"، وألمانيا "762.4"، وإيطاليا "711"، وإسبانيا "405.6".

وحطّمت رسومُ الانتقالات كلَّ الأرقام القياسية السابقة؛ حيث بلغت قيمتها 7.36 مليار دولار أمريكي بين 1 يونيو و1 سبتمبر.

وفي هذا الصدد قال إيميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية بالفيفا: "تربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، فبلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 1.98 مليار دولار أمريكي؛ حيث وصل عدد صفقات الشراء إلى 449، والبيع 514، أما ألمانيا فقد حقّقت المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة عن رسوم الانتقالات "1.11 مليار دولار أمريكي"، وهي المرة الأولى التي تتخطّى فيها الأرباح التي حقّقتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة المليار دولار أمريكي في فترة منتصف العام.

وأضاف: "احتلّت المملكةُ العربية السعودية المركزَ الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 875.4 مليون دولار أمريكي، متفوّقة على فرنسا "859.7 مليون دولار أمريكي"، وألمانيا "762.4 مليون دولار أمريكي"، وإيطاليا "711 مليون دولار أمريكي"، وإسبانيا "405.6 مليون دولار أمريكي".

ونتيجة لذلك بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "14%" من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطّى حصةُ الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا نسبةَ 10% من المجموع".