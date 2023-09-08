"أعجوبة معمارية".. ما أهمية مركز المؤتمرات الدولي الذي تستضيف فيه الهند قمة العشرين؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 3:44 مساءً

تستضيف الهندُ في التاسع والعاشر من شهر سبتمبر، القمةَ الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في مركز المؤتمرات الدولي الكبير للمعارض "بهارات مندابام"، المقام في ميدان براغاتي في قلب العاصمة نيودلهي، وقد افتتح رئيسُ وزراء الهند ناريندرا مودي، المركزَ الذي يوصف بأنه "أعجوبة معمارية" بالتزامن مع بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند، وتحرُّرها من الاحتلال البريطاني؛ فما القيمة المعمارية للمركز؟ وما العناصر التي يعرضها في تصميمه؟ وما أهميته بالنسبة للهند؟ شَيّدت الهندُ المركزَ ضمن خطة لتجديد مبانٍ تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية في ميدان براغاتي بالعاصمة، وفي إشارة إلى أهمية المركز اعتبره "مودي" "بمثابة شهادة على الخطوات الواسعة للبلاد في النمو والتنمية والمشروعات الوطنية العملاقة، وتأكيد على دعم الحكومة لقطاع الاقتصاد وسياحة المؤتمرات في الهند"، وقد بُني المركزُ في ميدان براغاتي كجزء من تحوّل الهند إلى قوة عظمى عالمية. وصمّمت الهندُ مركزَ المؤتمرات الدولي على شكل صدفة محارة، ودمجت في طرازه المعماري عناصرَ غنية ومتنوعة من الفن والثقافة والإنجازات العلمية التي حقّقتها في مجال الطاقة وأبحاث الفضاء، ويتّسع المركز لـ7000 شخص، ويضمّ مدرجًا يستوعب نحو 3000 شخص، كما يضمّ ست قاعات عرض حديثة بمساحة عرض تبلغ 1.5 ألف متر مربع، والعديد من المعارض الأخرى، ويتمتّع المركز بمرافق بنية تحتية حديثة. ويمتدّ المركز على مساحة 123 فدانًا، وهو أكبر مركز للمعارض في نيودلهي، وكما أشير فإن المركز جزء من المباني التي يضمّها ميدان براغاتي، الممتدّ على مساحة 150 فدانًا، وقد صُمّم المخطط المعماري للميدان في 1972م بالمواكبة مع احتفال الهند بمرور ربع قرن على استقلالها، ويضم الميدانُ العديدَ من المباني المبنية بأشكال وأحجام مختلفة، وفي عام 2015م وضعت الحكومةُ خطةَ تجديد شاملة للميدان، وفي إطار الخطة فاز اتحاد المهندسين المعماريين، أركوب "الهند"، وأيداس "سنغافورة"، بمسابقة تصميم المخطط الرئيسي والتصميم المعماري لمركز المؤتمرات.

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