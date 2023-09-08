انت الان تتابع بعد احتمالات الكرملين لـ"الشر المتعمد".. "زيلينسكي" بلا أدلة: بوتين قتل "بريغوجين"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

ولقي "بريغوجين" حتفَه في تحطُّم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.

وأدلى "زيلينسكي" بتصريحاته دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".

وقال: "الحقيقة أنه قتل بريغوجين، على الأقلّ هذه هي المعلومة التي لدينا جميعًا، وليس أي شيء آخر.. يشير هذا أيضًا إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف".

ومنذ أيام أعلن الكرملين أن "الخطأ العمد" من بين الأسباب المحتملة لسقوط طائرة "بريغوجين"، وأكد أنه لن يكون هناك تحقيق دولي في حادثة تحطم الطائرة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، معلّقًا على شائعات مشاركة الجانب البرازيلي "الشركة المصنعة لطائرة إمبراير" في التحقيق: "هذا تحقيق روسي، في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن مشاركة أي جانب دولي".

وتابع: الآن الظروف مختلفة، ونظرًا لعدم التوصل بعد لاستنتاجات في التحقيق، لا يمكنني الإعلان عنها، لكن من الواضح أن هناك احتمالات مختلفة لسبب الحادث ويتم النظر فيها، من بينها القيام بأعمال "شرّ متعمد".

وفي الوقت نفسه حثّ "بيسكوف" على انتظار نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الروسية.