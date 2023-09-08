الأخضر الأولمبي يواجه لبنان في ثاني مبارياته بتصفيات كأس آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 4:26 مساءً

يخوض المنتخب السعودي الأولمبي غدًا السبت مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمقامة حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري. ويستضيف "الأخضر" منتخب لبنان في تمام السابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها. على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تغلّب على منتخب منغوليا بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي تضم إلى جوار "الأخضر" منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.

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