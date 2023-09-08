حظر آيفون في الصين يتسع.. والدائرة ستشمل موظفي الحكومات المحلية وشركات الدولة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 4:38 مساءً

كشفت مصادر صحفية أن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة ستمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة. وبحسب صحيفة "نيكي آسيا" فخلال الأسابيع الماضية، وسعت الصين نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف "آيفون"، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة آبل في مقارّ العمل. وأضرت هذه القيود الجديدة بشركة "آبل"، صانعة آيفون، التي خسرت نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، في يومين، حيث انخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بنسبة 6.4 بالمائة خلال يومين. ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعًا وسط أزمة طويلة الأمد في سوق العقارات، مما يهدد الطلب على كل شيء من السلع الأساسية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، وتعتبر شركة "آبل" الصين أكبر سوق خارجي لها وقاعدة إنتاج عالمية. وتزداد مشاكل شركة "آبل"؛ بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع بيع السندات وسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف معركته ضد التضخم مع بقاء الاقتصاد الأمريكي مرنًا.

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